Travolto in sella alla bici. L’incidente a Catanzaro

Ha perso la vita in sella alla sua bici Carlo Carrai, 65enne residente a San Miniato che da qualche tempo era domiciliato nel Comune di Soverato, in Calabria. Da qualche tempo Carrai faceva la spola fra la Toscana e il catanzarese L’incidente è avvenuto nella mattinata del 24 aprile, sulla strada Statale Jonica 106, nella Galleria Santicelli 1. A colpire il ciclista, secondo la ricostruzione emersa, è stato un mezzo per la raccolta dei rifiuti. Carrai, pensionato, frequentava da qualche tempo il catanzarese. A bordo della sua bicicletta da corsa è stato colpito dal camion all’interno della galleria. A dare l’allarme sono stati altri automobilisti che stavano transitando sull’arteria. Immediatamente sono scattati i soccorsi che però nulla hanno potuto fare per salvare la vita all’uomo. Immediati anche gli accertamenti dei carabinieri con la raccolta di testimonianze e immagini di videosorveglianza nell’ambito degli accertamenti di rito e di legge.

Il conducente del mezzo, un 45enne del luogo, alcune ore dopo il sinistro, si è presentato dai carabinieri con il proprio avvocato e il suo racconto può essere fodamentale per ricostruire l’investimento. Sulla vicenda, tuttavia, sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del fatto e – da quanto abbiamo appreso – il fascilo aperta è per omicidio stradale.