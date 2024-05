Farm@rete, la borsa di studio. Alessia Bertini sul podio

Un successo e tanta soddisfazione. E’ Alessia Bertini, classe 2004, residente a Isola di San Miniato, la vincitrice della borsa di studio messa in palio da Farm@rete e destinata ad una studentessa o uno studente del Comprensorio che si diploma in uno dei tre istituti superiori cittadini e che sceglie di proseguire il proprio percorso di studi alla Facoltà di farmacia dell’Università di Pisa. Diplomata al liceo Marconi di La Scala, Alessia Bertini si è iscritta a novembre e adesso sta frequentando il primo anno."“Mi sono appassionata a farmacia dopo un progetto sui percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che ho fatto con il liceo, dove sono stata inviata per un paio di settimana aall’interno della farmacia di San Miniato Basso - spiega -. Qui ho scoperto le innumerevoli funzioni che in farmacia vengono svolte, da quelle più prettamente professionali a quelle più aziendali ed organizzative (di interesse la gestione automatizzata del carico farmacia tramite robot), e così ho deciso di proseguire su questa strada".

La borsa di studio è stata istituita a partire dall’anno accademico 2021-2022, da Farm@rete, il network tra le cinque società che gestiscono le farmacie comunali di San Miniato, Fucecchio, Castelfranco Montopoli, Santa Croce e l’Università di Pisa. Adesso, per la prima volta, a vincere è una studentessa sanminiatese.