L’estate promette bel tempo per il turismo

Pasquinucci

Sarà l’estate di Peccioli che da poco ha ricevuto dal concorso tv la corona di Borgo dei borghi. Perché sarà la consacrazione di un paese che ha riempito di opere d’arte ogni angolo, discarica compresa conquistando la cassa di risonanza di questi anni 20: Instagram. Sono tante, migliaia, le storie con uno scorcio del borgo che è diventato un caso. E da Peccioli al vicino paese di Lajatico, il percorso è davvero breve. Perché Bocelli and friends festeggia 30 anni di carriera con un evento che si è fatto in tre per la prima volta con un tris di date e un cast stellare. Anche per Lajatico l’estate, c’è da scommetterci, sarà un successo e l’effetto teatro del Silenzio è ormai un traino consolidato per arrivare a settembre con un pieno di turisti. E poi quest’anno, chissà, ci potrebbe essere anche Pontedera che con il suo museo Piaggio ha sempre fatto numeri sorprendenti. La città potrebbe beneficiare dell’effetto Vespa world days che ha richiamato da tutto il mondo appassionati della due ruote. Ora in molti, sapranno trovare sulla cartina Pontedera. Chissà, che questo non aiuti a sviluppare un turismo sempre più robusto. E poi c’è Volterra. La città più turistica della zona, quest’anno ferita dal crollo delle mura. C’è solo da sperare che la voglia di ripartire, sarà l’occasione per mostrarsi ancora più bella.