Castelnuovo Valdicecina. Dipingi il borgo medievale. In palio un appartamento

(Pisa)

In palio c’è un appartamento nel borgo medievale di Castelnuovo Valdicecina e l’opportunità di ritrovarsi all’improvviso proprietario di una suggestiva location sulle colline toscane ha spinto in tanti ad iscriversi al concorso di pittura Imago in Villa, basato sulla tecnica del trompe l’oeil.

Sono 160 le iscrizioni giunte da tutto il mondo: dal Canada alla Cina, passando per l’Iran, il Perù, la Mongolia, Stati Uniti e Russia. Tanti poi gli europei, soprattutto, naturalmente, gli artisti italiani. Ideato dall’associazione Centro Commerciale Naturale Vivi Castelnuovo, l’obiettivo del concorso internazionale è di valorizzare, in chiave artistica, il borgo medievale di Castelnuovo.

L’iniziativa, che prevede la realizzazione di 15 opere che saranno allestite su altrettanti edifici del centro storico, le cui pareti esterne diventeranno postazioni di pittura, vanta una giuria di esperti, presieduta da Sylvain Bellenger, storico d’arte nonché direttore emerito del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Gli altri componenti sono Alberto Ferrini, sindaco uscente di Castelnuovo, Vieri Panerai, direttore artistico del concorso, Fabrizio Lucchesi, docente di plastica ornamentale all’Accademia di Belle Arti di Firenze e Marco Cavallini, docente di tecniche pittoriche antiche e restauro nella facoltà di Architettura di Firenze. La giuria è già al lavoro per selezionare i 15 finalisti, che verranno chiamati a realizzare le loro opere dal 20 luglio al 20 agosto, quando il borgo diventerà un vero e proprio atelier a cielo aperto.

"Si tratta di un progetto al quale stiamo lavorando da quasi cinque anni - ha detto Elisa Fedi, albergatrice e presidente dell’associazione promotrice - e siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti. Tra i bozzetti ricevuti ce ne sono alcuni la cui bellezza ha superato anche le nostre aspettative. Siamo ansiosi di vederli realizzati".

L’appartamento messo in palio è un immobile su due livelli: piano terra con soggiorno con il caminetto, una piccola cucina e una camera da letto. Al primo piano una zona living, un bagno e una camera da letto. La giuria si riunirà l’8 settembre per decretare il vincitore del concorso che si aggiudicherà l’appartamento nel cuore storico del borgo.