Aveva in macchina arnesi da scasso, denunciato dai carabinieri

Tutto è emerso durante un controllo ad un autoI carabinieri della compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà un soggetto, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e sequestrati tronchese taglia bulloni, scalpello e guanti da meccanico. Nello specifico, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo, nel di un’auto di grossa cilindrata con a bordo

tre soggetti.

Gli accertamenti eseguiti permettevano di rinvenire - all’interno del bagagliaio dell’autovettura – gli strumenti da scasso descritti, di cuiil proprietario del veicolo non forniva valide motivazioni circa il loro possesso. Per quanto accertato, il soggetto è stato deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per i reati ipotizzati all’esito degli apporfondimennti. Ora ’eventuale responsabilità della persona denunciata dovrà essere vagliata, nel successivo processo davanti al giudice del tribunale di Pisa.