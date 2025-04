Rapina choc: chiede soldi alla commessa, poi le rompe una bottiglia in testa

Pontedera, 26 aprile 2025 – Paura in un negozio del centro di Pontedera, ferite due commesse da un rapinatore di origine straniera. L’aggressione è avvenuta oggi intorno alle 14.45 nella profumeria Marionnaud nella piazza dove si affaccia il Comune.

Il luogo della rapina (Foto Luca Bongianni/Fotocronache Germogli)

Un uomo è entrato per chiedere soldi e al primo rifiuto ha dato in escandescenze. Ha quindi spaccato una bottiglia di birra in testa a una commessa e poi ha ferito con un punteruolo la mano a un’altra dipendente accorsa in aiuto della collega. L’uomo è stato fermato dalla polizia.