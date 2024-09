Sostegni scolastici. Domande aperte

Il "Pacchetto Scuola" è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio economico al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado. Le domande di richiesta di contributo per l’anno scolastico 2024.2025 possono essere presentate fino al 20 settembre esclusivamente in modalità on line sul portale dei servizi educativi e scolastici accedendo con le proprie credenziali di identità digitale (Spid o Cie). Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. Per informazioni: 0571.406700 – email: [email protected].