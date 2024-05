Memorial Parentini. In vasca 400 nuotatori. Donata borsa di studio

Un altro grande dono in memoria di una ragazza rimasta nel cuore di molti sportivi e non solo. Ieri, alla piscina comunale di Pontedera, in occasione dell’11 Memorial Valentina Parentini e della 21esima edizione del trofeo di nuoto master della Valdera che ha portato a Pontedera 400 atleti e 45 società provenienti da tutta Italia, l’associazione I Love Vale ha consegnato la sesta borsa di studio dal valore di 20.000 euro al reparto di Ematologia dell’ospedale Santa Chiara di Pisa.

"Ci piace sempre ricordare che questo trofeo, oltre che rappresentare la Dimensione Nuoto Pontedera, è soprattutto il nostro più bel momento per ricordare una ragazza che non è mai andata via e che nuota con noi – le parole del presidente Damiano Bolognesi al termine dell’evento – nonostante la sua presenza fisicamente ci sia stata tolta il 27 luglio 2011 lasciando un vuoto che abbiamo deciso di colmare celebrandola con l’11esimo Memorial e con l’associazione I Love Vale".