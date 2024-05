La squadra di ‘Silvia Rocchi Sindaco’: "Tutti pronti a darsi da fare"

Professionisti, giovani e personalità di spicco dello sport. Una “squadra” formata da dodici persone per dare un futuro a Capannoli e Santo Pietro con Silvia Rocchi, candidato sindcao. "Ognuna di queste persone porta con sé un bagaglio di competenze, esperienze e soprattutto una grande passione per i nostri due paesi. Dalle questioni urbanistiche alla cultura, dallo sviluppo economico alla sicurezza, dall’ambiente alla solidarietà sociale, dallo sport all’associazionismo, questa squadra è pronta ad affrontare ogni sfida con determinazione e dedizione. - ha detto la candidata a Sindaco di Capannoli Silvia Rocchi - Ma più importante di tutto, ci unisce un profondo senso di responsabilità verso la comunità che serviremo. Siamo qui perché crediamo che ogni cittadino meriti un paese migliore, più bello, più economicamente attrattivo, più vivace e più sicuro"."I nostri due paesi hanno un grande potenziale che dobbiamo coltivare e valorizzare. E insieme, possiamo realizzare grandi cose. Siate certi che lavoreremo instancabilmente per realizzare il cambiamento di cui il nostro comune ha bisogno. - ha sottolineato la candidata Rocchi - Vi invito quindi a unirvi a noi in questa missione. Ognuno di voi ha un ruolo fondamentale da svolgere nel plasmare il futuro dei nostri due paesi. Insieme possiamo trasformare le sfide in opportunità, le criticità in punti di forza e i sogni in realtà".

Ecco la lista: Emanuela Mazziotta, Govanni Sartini, Giulia Gentile, Paolo Gasperini, Martina Salvadori, Maurizio Salvini , Daniela Pasqualetti, Giacomo Citi, Elena Giuntini, Antonio Nanna, Nicoletta Testi, Luca Cerboneschi. L’evento di presentazione della lista Silvia Rocchi Sindaco si è tenuto nei giorni scorsi in mattinata a Santo Pietro e in serata a Capannoli, in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.