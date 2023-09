Travolto in sella alla bici Il Pm dispone l’autopsia

di Carlo Baroni

CASCIANA TERME

La procura di Pisa ha disposto l’autopsia sulla salma dell’84enne Gino Mori di Ponsacco. Inoltre il pm Egidio Celano, titolare del procedimento penale – lo rende noto lo Studio3A-Valore Spa a cui i familiari dell’anziano si sono rivolti per fare luce sulla vicenda – "ha formalmente iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale F. B., ottant’anni, di Casciana Terme Lari, la automobilista che il 12 agosto scorso ha travolto mentre procedeva in sella alla sua bicicletta, nello stesso territorio comunale di Casciana, l’ottantaquattrenne di Ponsacco". Il magistrato ha disposto, appunto, anche l’autopsia sulla salma per verificare la sussistenza del nesso di causalità tra l’incidente ed il decesso, avvenuto giovedì 31 agosto dopo 19 giorni d’agonia. Mori, ex falegname, era molto conosciuto e c’è vasto cordoglio per la sua scomparsa.

Anche il sidaco di Ponsacco, Francesca Brogi, si stringhe alla famiglia per la morte di Mori: "Una notizia che non avremmo voluto leggere– scrive Brogi –. Un uomo molto conosciuto a Ponsacco, mi mancheranno le nostre chiacchierate in piazza della Repubblica. Un abbraccio alla moglie Margherita, al figlio Carlo e ai suoi nipoti". L’anziano, sbalzato dal velocipede mentre percorreva la Strada Provinciale 46, in seguito al violento impatto con la macchina, giunse in condizioni disperate all’ospedale Cisanello, con fratture multiple e, soprattutto, con un gravissimo trauma cranico.

Il pm affiderà lunedì l’incarico per l’accertamento tecnico non ripetibile – si aprende – al medico legale Andrea Scatena: alle operazioni peritali parteciperà anche il medico legale Pierfrancesco Monaco quale consulente tecnico per la parte offesa messo a disposizione da Studio3A-Valore Spa, società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, a cui i familiari del signor Mori, attraverso il consulente Massimiliano Bartolacci, si sono affidati per essere assistiti.

Il ciclista, giunto ad un incrocio – era emerso dopo i rilievi della Polizia locale – aveva segnalato con il braccio la manovra di svolta a sinistra e infatti due auto che lo seguivano si fermarono accodandosi alla bici: "non così però una terza vettura, una Jeep Renegade condotta dall’indagata". La quale, per cause che saranno chiarite dall’inchiesta della Procura "sorpassò le due vetture ferme davanti a sé, ma così facendo travolse l’ottantaquattrenne".