Transenne alla scuola "Una crepa sulla facciata Genitori preoccupati"

MONTOPOLI

All’improvviso le transenne intorno alla scuola Primaria di Capanne. Senza una spiegazione. "La situazione ci è stata segnalata da alcuni genitori, siamo andati a verificare e abbiamo notato una crepa verticale sulla facciata ben evidente e che non ricordavamo ci fosse prima – dichiarano i consiglieri di Montopoli del Cambiamento (Lega e Fratelli d’Italia) Silvia Squarcini, Lara Reali e Cristiano Bertagni – A breve verranno effettuate delle verifiche strutturali sull’edificio. Quelle verifiche che erano state annunciate nel 2021 e che sarebbero servite all’installazione dei pannelli fotolvoltaici finanziata dalla Regione con 200mila euro. Le verifiche non sono mai state fatte e il Comune ha rinunciato al finanziamento e al progetto. Il sindaco Capecchi ha sempre risposto che le verifiche devono essere effettuate a scuola chiusa. Lo sa Capecchi quante vacanze ci sono state dal 2021 a oggi? Quante occasioni di scuola chiusa sono state buttate al vento? Poi compare una crepa, si transenna tutto e, guarda caso, a breve verranno effettuate delle verifiche strutturali sulla scuola".

"Questa amministrazione si muove solo in caso di emergenza – aggiungono Squarcini, Reali e Bertagni – E’ cosi che si garantisce la sicurezza delle scuole? Quella di Marti è chiusa da ottobre 2021 e i costi per sistemarla sono lievitati da 800mila a 1 milione e 800mila euro. Quando iniziano i lavori?. Inoltre, quando inizia il cantiere per l’efficientamento energetico delGalilei di Montopoli finanziato dalla Regione con 700mila euro? Siamo a marzo e non risultano proroghe della scadenza di luglio, per cui viene spontaneo chiedersi se rinunceranno anche a questo". "Per il prossimo anno scolastico è possibile la non formazione delle prime a Capanne e San Romano – concludono i tre consiglieri di minoranza – Mancanza di nascite? Diremmo che più probabilmente l’assenza di servizi e scuole vetuste abbia dirottato le iscrizioni altrove".

g.n.