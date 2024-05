Torneo Itf giovanile Santa Croce. Successo di sport e di pubblico

Il tennis giovanile internazionale si conferma di casa a Santa Croce sull’Arno. Nello scorso weekend si è tenuta la 44esima edizione del Torneo ITF giovanile "Città di Santa Croce" Mauro Sabatini, organizzato dal Tennis Club Santa Croce sull’Arno. Un’edizione che è chiusa con un ottimo bilancio in termini di fortuna, essendo stata baciata dal sole dall’inizio alla fine, e di pubblico, con 1.500 persone circa presenti sulle tribune del Cerri per tutta la giornata delle finali, a testimonianza dello straordinario periodo di salute del movimento tennistico in Italia.

L’ucraina Yelyzaveta Kotliar ed il serbo Marko Maksimovic sono stati i vincitori. La giornata finale ha premiato quattro nazioni tennisticamente "giovani", segno che il movimento tennistico si sta sempre più espandendo verso nuovi palcoscenici. E gli Internazionali del Cerri ne sono la conferma. La Kotliar in finale ha battuto la kazaka Sonja Zhiyenbayeva.

Per quanto si era visto durante l’arco della settimana la sfida si preannunciava molto equilibrata, tra due giocatrici simili per potenza e aggressività. Invece, come spesso accade, il giudizio del campo non ha rispecchiato il pronostico e, pronti-via, l’ucraina si porta avanti sul 5-0 in pochi minuti, più che per meriti propri per l’incapacità di entrare nel match dell’avversaria. Un match che si è chiuso sul 6-3, 6-2. Era da 17 anni che l’Ucraina non saliva sul gradino più alto del podio, dalla vittoria di Sergej Bubka, figlio del grandissimo campione di salto con l’asta.

Quindi a chiudere la 44esima edizione la finale maschile con il serbo Marko Maksimovic che ha avuto la meglio sul marocchino Reda Bennani al termine di una partita molto combattuta Dopo i primi due set (6-4, 4-6) nel terzo il serbo sotto 5-2 riesce nella grande rimonta chiudendola sul 7-5. La Serbia scrive così per la prima volta il suo nome sull’albo d’oro maschile.

L.B.