Torna il Teatro delle Sfide. Venti spettacoli per tutti

BIENTINA

Torna con un pieno di appuntamenti e di ospiti e tante “sfide” la stagione del Teatro delle Sfide di Bientina (Pisa). Sotto il titolo “L’illogica allegria di un sogno guarito”, propone una ventina di appuntamenti di teatro e musica tra ottobre 2024 ad aprile 2025. La nuova stagione è un progetto curato da Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle, sostenuto e promosso dal Comune di Bientina. Ecco le sei sfide in programma: “Principesse allegre, quando la comicità è donna”, “Ecce homo, uomini eccessivi, uomini smisurati”, “Prime assolute”, “Musica espressa”, “Teatro birbante, arguzie in ogni salsa”, “Famiglie e teatro”. Tra gli artisti presenti, tanto per citarne qualcuno, troviamo, Riccardo Goretti, Massimo Bonechi, Katia beni, Gloria Sapio, Maurizio Repetto, Alessandro Gigli, Peppe Voltarelli (nella foto), Maria Pia Timo, Andrea Bruni, Alessia De Rosa, Stivalaccio Teatro, Daniela Morozzi, Adriano Miliani.

La presentazione della stagione secondo Andrea Kaemmerle - "Il delizioso Teatro delle Sfide torna ad essere un angolo di mondo dove si incrociano esistenze, pensieri, amori e battaglie. Mi commuove ed intimorisce tornare a costruire cultura da queste assi di legno. Abbiamo sperato tanto di poter ripartire e adesso siamo pronti ad accogliervi con spettacoli nuovissimi e con artisti e compagnie di tutta Italia. Il Teatro delle Sfide è il posto migliore dove vivere la vita dal vivo, incontrare persone, farsi sorprendere, divertirsi, ridere. Sarà un anno di sfide ganzissime e coraggiose, ripartiremo schierando tutte le nostre navi più importanti: laboratori gratuiti di teatro per bambini ed adolescenti, debutti di spettacoli in prima nazionale, concerti, incontri, spettacoli domenicali per famiglie, feste scatenate, improvvisazioni, prove aperte ed allestimenti in esclusiva".

Il programma prevede 20 appuntamenti per grandi e piccini, il prossimo appuntamento è quello di domenica 27 ottobre “La principessa e il drago” del Teatrino dei Fondi presenta. L’ultimo spettacolo si terrà invece sabato 12 aprile alle ore 21, Jack and Joe Theatre presenta “Dante” la storia di un uomo del medioevo, di e con Adriano Miliani. Informazioni e prenotazioni: 328 0625881 | 320 3667354.