Torna a Bientina la Festa dei Commercianti

Sabato 28 Settembre il centro di Bientina si animerà di emozioni e divertimento, tra musica, arte, eccellenze del commercio locale e sapori autentici della tradizione toscana. Torna la Festa dei Commercianti, organizzata dal Centro Commerciale Naturale (CCN) I Love Bientina, con il patrocinio del Comune di Bientina e in sinergia con le Contrade e le varie realtà commerciali ed associative del territorio.

Durante la manifestazione, che inizierà alle 19:30, i negozi rimarranno aperti e molti di essi presenteranno in anteprima le nuove collezioni. Inoltre, le vie del centro si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto grazie agli spettacoli di artisti di strada, che sorprenderanno il pubblico con le loro esibizioni di giocoleria e teatro. Non mancheranno gli spazi dedicati ai più piccoli e l’intrattenimento musicale: diverse postazioni di DJ set, animeranno la serata con ritmi per tutti i gusti.

Ma la festa sarà anche un vero e proprio viaggio nella cultura e nelle tradizioni culinarie locali, dove si potranno gustare i sapori autentici della Toscana grazie agli stand enogastronomici che proporranno il meglio della cucina nostrana. Gli appassionati di motori, avranno inoltre l’occasione di ammirare un’esposizione di auto d’epoca, che porterà un tocco di eleganza e storia all’evento.

“Dopo l’annullamento di Giugno a causa della tragica scomparsa del nostro collega Riccardo Montanari, abbiamo voluto recuperare una manifestazione che da sempre stimola lo spirito dellanostra comunità a 360 gradi - dichiara Francesco Schiavelli, presidente del CCN I Love Bientina – La Festa dei Commercianti è un appuntamento, che non vuole solo valorizzare il nostro tessuto commerciale, ma anche celebrare le tradizioni locali in un contesto di festa e socialità, con tante attrazioni per grandi e piccini”. “Ancora una volta i nostri commercianti e le varie realtà associative e non del territorio, rappresentano alla perfezione lo spirito attivo e dinamico della comunità bientinese - aggiunge Alessandro Cai, Vicesindaco con delega al Commercio - Questa festa sarà un’occasione di divertimento e svago non solo per la cittadinanza, ma anche per coloro che, venendo da fuori, potranno toccare con mano le eccellenze del nostro borgo. Con un CCN in crescita costante ormai da anni, possiamo già guardare al prossimo Natale per rendere Bientina sempre più magica e attrattiva”.