The Lucy Rox show. Tra battute e canzoni

Al teatro di Lari domani alle 21.30, Sartoria Caronte presenta The Lucy Rox Show, ovvero il secondo e ultimo episodio di The Lucy Rox Show. La glitterata Lucy sarà protagonista di una gag dopo l’altra, tra gestione dell’ansia, relazioni e naufragi nel politicamente scorretto. Uno spettacolo di stand up e canzoni, accompagnato dal pianoforte di Massimiliano Nocelli. Sabato 13 aprile alle 21.30 sarà la volta del concerto di Ewa, con Elisa Arcamone alla voce, basso e pianoforte, Greta Merli alla chitarra e Domenico Marinelli alla batteria. Ewa è una band ma anche un progetto che nasce dall’esigenza di ridare voce a storie ed emozioni spesso dimenticate.