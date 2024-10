Tesori svelati Successo del Fai a Palaia

Successo a Palaia per la giornata d’autunno del Fai. E’stata registrata una grande affluenza per la giornata d’autunno organizzata domenica 13 ottobre dal Fondo per l’Ambiente Italiano di Pisa alla scoperta dell’intero paese di Palaia. Oltre 700 persone hanno passeggiato per le vie del borgo alla scoperta dei suoi tesori e della sua storia e in molti hanno fatto anche una sosta nei vari ristoranti e alla 38esima mostra mercato del Tartufo di Forcoli.

"Vedere il capoluogo pieno di persone che passeggiavano o attendevano con pazienza il proprio turno per farsi raccontare le nostre bellezze, non ha prezzo. Ringraziamo la delegazione Fai di Pisa e tutti i volontari e le volontarie che hanno contribuito a far conoscere le nostre chiese e il palazzo comunale. Grazie, come sempre, alle associazioni Pubblica Assistenza di Palaia e Misericordie di Forcoli e Montefoscoli per il servizio navetta e alla parrocchia di Palaia e Partino" ha dichiarato la sindaca Marica Guerrini.

La maestosa pieve di San Martino, la chiesa di Sant’Andrea. E ancora il palazzo comunale con la sala egizia e con la sala della giunta e i loro affreschi, il giardino del municipio, oltre al “muro di Ferdinando“, questi sono stati i luoghi aperti con la visita guidata a cura del Fai di Pisa e dei volontari del Comune.

"Speriamo che i visitatori abbiano apprezzato il nostro borgo e che tornino presto a trovarci, Palaia è ricca di storia e di curiosità da scoprire in ogni angolo. Speciale l’incursione del circolo letterario SOM(O)S Lettori, che ha lanciato il progetto librerie di strada, che partirà presto in collaborazione con l’amministrazione in tutte le frazioni" ha detto la consigliera delegata alla cultura Eleonora Tomba.

Ilenia Pistolesi