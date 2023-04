Nell’ambito del trofeo provinciale pisano di podismo e del trofeo 3 Province Cism, il 10 aprile torna la terza edizione della sgambata fra Capannoli e Santo Pietro Belvedere. Il ritrovo, per il ritiro dei cartellini di partenza, è fissato in piazza della Repubblica dalle 7.30 alle 8.30. Un modo per fare attività motoria in compagnia e ammirare i percorsi campestri fra Capannoli e Santo Pietro. Sono previsti servizi di assistenza medica, ristoro, premi per i gruppi più numerosi, e un premio per tutti i podisti.