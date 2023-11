Territorio devastato dalla tempesta: "In dieci anni soldi spesi male. Smantellata la manutenzione"

SANTA MARIA A MONTE

"Dieci anni tra soldi spesi in opere faraoniche e un sistematico smantellamento del servizio di manutenzione del Comune riducendo, prima l’attrezzatura in dotazione agli operai e poi gli operai stessi. Il corpo di vigili urbani è ormai ridotto ai minimi termini. Non si amministra con le chiacchiere. La messa in sicurezza del territorio deve essere priorità per il Comune". E’ durissima la critica di Sinistra Plurare, con la consigliera comunale di opposizione Elisa Eugeni, all’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Manuela Del Grande dopo gli eventi atmosferici e i danni subiti dalla popolazione dalla tempesta del 2 novembre scorso.

"Come Sinistra Plurale esprimiamo la nostra vicinanza alla popolazione e ringraziamo i volontari e tutti coloro che hanno lavorato per risolvere i disagi – aggiunge Eugeni – L’eccezionalità dell’evento impone un’ennesima riflessione sul tema del cambiamento climatico e sulla messa in sicurezza del nostro territorio. Riteniamo che gli ultimi 10 anni della giunta di centrodestra non siano stati adeguati ed efficaci nella messa in sicurezza del nostro territorio. Milioni spesi per la piazza di Santa Maria Monte, il distretto sanitario e il recupero dell’ex scuola elementare a San Sebastiano. Smantellamento del servizio di manutenzione del comune e cattivi rapporti che da anni caratterizzano la nostra amministrazione nei confronti delle associazioni di volontariato e l’isolamento in cui siamo caduti rispetto ai comuni limitrofi, alla provincia e alla regione, fanno sì che le nostre famiglie sfollate o anche solo quelli che hanno avuto gravi danni non abbiano avuto un adeguato supporto. Ci sono persone anziane che da giorni non possono andare a prendere una maglia in casa loro se non accompagnati dai vigili urbani. Per prepararsi ad affrontare al meglio questo tipo di eventi che la crisi del clima rende ormai sempre più numerosi e frequenti, è necessario un cambiamento rispetto all’ultimo decennio".

"Nell’auspicare una misura di sostegno anche da parte del Comune – conclude Sinistra Plurale – chiediamo una nuova politica basata sulla cura del territorio, con una continua messa in sicurezza dei punti più fragili e a rischio, e per un nuovo modello di sviluppo sostenibile che riduca il consumo di suolo. E un sistema di comunicazione istituzionale più efficiente".