Terricciola piange don Stefanini. Il sacerdote è morto a 81 anni: "Fu punto di riferimento per tutti"

Un prete che è sempre stato fra la gente. Un amico. Uno di famiglia. Un punto di riferimento. E che a Terricciola ha lasciato un segno profondo. E’ morto nella sua abitazione a Cecina don Antonio Stefanini, nato a Guardistallo l’11 settembre 1944 e ordinato sacerdote il 17 maggio 1970.

E’ stato parroco di Serrazzano e Lustignano dal 1974 al 1985, quando fu trasferito a Casale Marittimo. Nel 2011 venne nominato parroco di Terricciola e Morrona, fino al 2020, quando ritirò per motivi di salute. Recentemente abitava a Cecina. Tante le cose che a Terricciola parlano di lui. Ma tra le opere che il sacerdote ha lasciato alla comunità c’è il restauro del Santuario della Madonna di Monterosso a cui i cittadini sono molto legati.

Don Antonio Stefanini, aveva 76 anni quando andò in pensione dopo oltre 50 anni di sacerdozio, di cui quasi dieci, appunto, trascorsi a Terricciola e Morrona, in Alta Valdera. Era l’agosto del 2020 quando l’intera comunità strinse il prete in un grande abbraccio, per salutarlo. L’allora sindaco Mirko Bini sottolineò, nel suo intervento, come don Stefanini fosse stato un vero e proprio punto di riferimento per tutti. Sempre disponibile, il vero pastore per il suo popolo. Fu una messa particolare, quella, eravamo in tempo di Covid: ma fu carica di emozioni. Il parroco dopo la messa salutò, non senza un filo di emozione, i parrocchiani che gli consegnarono un regalo prima della pensione.

"È un giorno triste per Terricciola – scrive Matteo Arcenni, che ora è sindaco del Comune di Terricciola, interpretando il sentimento dei cittadini –. Per quasi 10 anni don Antonio è stato guida pastorale ma soprattutto punto di riferimento per la nostra comunità". La Messa esequiale, presieduta dal vescovo Roberto Campiotti, si terrà oggi a Guardistallo, alle 14.30.

