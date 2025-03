Terminato il restauro del cimitero: "E’ un prezioso monumento"

RIPARBELLASi sono conclusi i lavori di riqualificazione finanziati dalla Regione Toscana, nell’ambito del bando dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico dei Comuni, di uno dei luoghi più significativi e profondi del paese, il Cimitero Monumentale di Riparbella.

"Un progetto importante, che ci ha permesso di intervenire su una parte fondamentale del nostro cimitero, con l’obiettivo di conservarlo, renderlo più accessibile e restituirgli il decoro che merita – sottolinea il sindaco Salvatore Neri –. Il nostro Cimitero Monumentale, progettato nel 1884 dal celebre architetto Luigi Bellincioni, non è solo un camposanto. È un’opera d’arte, storia viva. È l’abbraccio silenzioso di generazioni che ci hanno preceduto. Un monumento nazionale riconosciuto dal Ministero per i Beni Culturali nel 1989, capace di raccontare, nella sua architettura, le radici profonde della nostra comunità. Si è trattato di un investimento importante per un’opera che riteniamo doverosa".

Con questo intervento il Comune di Riparbella ha realizzato il risanamento conservativo degli intonaci dei loggiati e dei portici, per riportarli all’eleganza e alla dignità originaria, realizzato nuovi loculi, che garantiranno la possibilità di sepoltura per i prossimi anni, rispondendo a un’esigenza concreta delle famiglie di Riparbella e, prima dell’inaugurazione ufficiale, sarà completato con l’eliminazione delle barriere architettoni e la creazione di un’area documentale che renderà accessibili i materiali storici custoditi negli archivi comunali, a disposizione di cittadini, scuole e studiosi.

L’importo complessivo dei lavori è stato di circa 280.000 euro.

"In questi anni abbiamo costruito il nuovo muro perimetrale, asfaltato il viale d’accesso e realizzato il parcheggio, approvato il regolamento per il decoro e la dignità del luogo", conclude Neri.