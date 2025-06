Tentano il furto in casa. Smascherati da un video

Il video di un cittadino è stato fra gli elementi chiave che hanno portato i carabinieri, all’esito di accertamenti rapidi e capillari, ad individuare i presunti ladri. I militari dell’Arma della stazione di Pontedera hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini stranieri con l’accusa di tentato furto in abitazione. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 da parte di due residenti, che nel corso della mattinata avevano notato due individui tentare di forzare la serratura della porta d’ingresso di un appartamento, per poi allontanarsi rapidamente.

Grazie alle descrizioni fornite e all’acquisizione di un filmato registrato da un residente, – viene spiegato – i carabinieri hanno rapidamente individuato e fermato i due sospettati in Piazza Unità d’Italia, che si aggiravano a bordo di un’autovettura. Da qui sono scattati ulteriori accertamenti ed approfondimenti. Infatti durante la successiva perquisizione personale, uno dei due soggetti è stato trovato in possesso di un grimaldello, mentre all’interno del veicolo utilizzato è stata rinvenuta una scatola contenente vari strumenti atti allo scasso e un binocolo, il tutto sottoposto a sequestro. La responsabilità dei due fermati è stata ulteriormente confermata dal riconoscimento fotografico effettuato dalla richiedente dell’intervento.

I due arrestati, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, sono stati accompagnati al proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutte le determinazioni che intenderà prendere nel proseguo delle indagini.

C. B.