Telegraph celebra Ghizzano: "Curiosa trasformazione"

GHIZZANOIl The Telegraph, uno dei quotidiani più antichi e prestigiosi del Regno Unito, celebra il borgo dipinto di Ghizzano. Nell’articolo uscito nei giorni scorsi, il quotidiano incorona il paese colorato in cui l’arte contemporanea trova il suo abbraccio nella storia. Ecco la trasformazione di Ghizzano: dall’oblio all’arte contemporanea.

"La curiosa trasformazione di Ghizzano da sonnolento borgo collinare a destinazione artistica contemporanea iniziò dopo la visita dell’artista britannico David Tremlett nel 2018. Tremlett fu invitato, come mi raccontò l’ufficio turistico locale, dal comune come ospite. Una mossa intelligente, si rivelò - è la penna dell’autrice dell’articolo Rosaria Giorgi, originaria di Ghizzano - Delle tre vie principali del paese, fu via di Mezzo a catturare l’attenzione dell’artista. Tagliando il cuore residenziale del borgo, la strada era caratterizzata da case leggermente trascurate. Ispirato, Tremlett avviò un progetto di rigenerazione durato un anno e mezzo, che trasformò la via in un’esplosione di colori primari, con le facciate dipinte con i suoi caratteristici blocchi monocromatici acrilici Quando il paesaggio naturale e l’ambiente costruito si fusero, Via di Mezzo e Ghizzano, divennero virali".

"Abbiamo persino un artista di strada adesso! È New York o Ghizzano? – dice Antonio, che ha vissuto qui per tutta la vita. L’ufficio turistico mi ha indicato un articolo del quotidiano La Nazione, che riportava un aumento del 71% delle visite rispetto al periodo pre-pandemia". E ancora: le opere di Alicja Kwade e Patrick Tuttofuoco sparse per il borgo, "l’arte del ferro è anche il cuore di Daniele Nencioni, fabbro di terza generazione, il cui laboratorio nelle vicinanze dialoga con le creazioni di Tuttofuoco", la tenuta di Ghizzano, l’oste Eligio Campani, l’escursione con Matteo Giuliani e il suo cane Bianca. "Come comunità - scrive il Comune in un post su Facebook - ringraziamo la testata ma ancora di più l’autrice, Rosaria Giorgi. In occasione dell’uscita del suo romanzo The Less Unkind, la scrittrice ha avuto il piacere di ricevere una commissione dal Telegraph di Londra per un articolo proprio su Ghizzano, suo paese di origine e una delle ispirazioni dietro al suo libro".

I.P.