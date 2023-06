Teatro Silenzio Un luglio tutto da vivere

Il Teatro del Silenzio, kermesse musicale di Andrea Bocelli, ( il concerto si terrà il 27 e 29 luglio), per la direzione artistica di Alberto Bartalini, annuncia i numerosi appuntamenti che animeranno il paese e il teatro il prossimo mese. Si parte il 30 giugno in piazza V. Veneto con la rassegna ArtInsolite, che vede ogni anno alternarsi molti artisti nazionali e internazionali con particolari mostre e installazioni in luoghi anche inconsueti del borgo. Primo su tutti, Pablo Atchugarry, artista uruguayano famoso per le sue forme astratte, scelto per la monumentale opera realizzata appositamente per la scenografia Teatro del Silenzio; una farfalla di oltre 12 metri in acciaio dal titolo "Mariposa de la Vida". Qui presente grazie ancora alla preziosa collaborazione con Galleria d’Arte Contini. Altra presenza sarà quella di Scart il progetto artistico e di comunicazione del Gruppo Hera: una strada innovativa capace di coniugare etica e bellezza. Sarà un’invasione con coloratissime affiches fotografiche che documentano il lavoro di trasformazione degli scarti industriali in opere d’arte. A queste si affiancheranno tre particolari installazioni all’interno del teatro comunale, del Centro Polivalente San Carlo e della Cantina di Nonno Barta. E ancora disseminate con sapiente regia in spazi peculiari del paese, vi saranno opere di David Pompili, Mario Mulas, Luca Bellandi, Gianni Lucchesi. E ancorai: Il 20 luglio alle 21.15 in Piazza V. Veneto, Giovanni Caccamo presenterà il suo progetto "Musica Parole per edificare il futuro". Il 22 luglio il Teatro del Silenzio accoglierà la prima tappa italiana del Corona Sunset Festival Tour, dove il pubblico (sono attese 5 mila persone) potrà vivere un’atmosfera speciale tra natura, musica e tante attività. Gli ospiti: Subsonica, Lost Frequencies, Francesca Michielin, Venerus, Cosmo, The Zen Circus, Kety Fusco e Bobo Rondelli. I biglietti sono acquistabill su TicketOne. Il 25 luglio alle 21.15 l’esibizione del fisarmonicista siciliano Pietro Adragna, nel cortile delle Officine Bocelli.