Teatro L’arte tormentata di Caravaggio

VOLTERRA

Il genio di Caravaggio in scena stasera al teatro Persio Flacco. Il teatro, la musica, la danza: l’arte tormentata di Caravaggio, colui che non ha mai creduto ad altro se non alla bellezza brutale e crudele della realtà. La sua pittura, la sua forza espressiva, le luci e le ombre, il suo rapporto con Dio e l’inspiegabile, ingombrante, dubbio della sua esistenza. In questo estremo scontro tra razionale e irrazionale, tra certezza del reale e incertezza dell’ultraterreno, risiede la grandezza di questo artista, nella forza di tutto ciò che non si può spiegare. Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, fu un genio indiscusso della pittura tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento.

Il fascino delle sue immagini, dei suoi quadri composti e pronti a prendere vita, i corpi plastici, l’impostazione teatrale, i suoi volti, quei volti presi da una Roma eterna, i suoi amori, i suoi demoni che lo hanno perseguitato fino alla fine, la concretezza della luce e la forza evocativa del buio tutto questo è ‘Caravaggio: la passione’, in scena stasera alle 21 al teatro Persio Flacco. Attraverso un’interpretazione assolutamente personale Manfredi Gelmetti - regista e protagonista della messa in scena - porta sul palco la storia di un artista che ha rivoluzionato la Storia dell’Arte e a essa ha ato la vita. Lo spettacolo vuole essere non un’esaltazione di Caravaggio-genio, bensì un tentativo di approccio al Caravaggio-uomo, alla sua perenne lotta con sé stesso e con gli altri e a quel suo "maledettismo" che ne ha rivelato su tela, la grandezza artistica.

“Caravaggio, la passione“ rappresenta un nuovo strumento che permette di apprezzare alcune delle opere del Merisi mediante l’accostamento di diversi mondi artistici che qui si incontrano donando al pubblico una diversa lente attraverso la quale poter cogliere sfumature e particolari che spesso sfuggono alla vista. Sul palco Manfredi Gelmetti con Giulia Antonini, Eva Ciccoloni. I biglietti sono in vendita su circuito TicketOne e direttamente al botteghino del teatro. Biglietto intero 18 euro, ridotto soci Unicoop 16 euro, ridotto per i soci dell’Accadermia dei Riuniti, 14 euro.