Teatro Era Placido e Massini: big a Pontedera

PONTEDERA

Dopo tanta attesa il Teatro Era è ormai pronto a presentare la sua nuova programmazione per la stagione 2024-25. Il cartellone di quest anno presenta grandi artisti capaci di trasportare gli spettatori attraverso vari generi e tematiche, dalla grande letteratura all’attualità, dai dubbi che caratterizzano le riflessioni esistenziali alla leggerezza e spensieratezza della commedia. Un viaggio, quello del teatro Era, che però non scorda le sue radici ed il suo legame con il territorio della Valdera, significativo in questo senso il ritorno degli spettacoli in matinée per le scuole, che va a sottolineare l’attenzione del Teatro nei confronti delle nuove generazioni. Il Teatro Era si conferma quindi una realtà di spessore, una “casa del fare teatrale“ , riconosciuta per la sua forte capacità di inclusione e di intessere relazioni, nell’ottica di un consolidamento del ponte regionale tra Firenze e Pontedera.

La stagione teatrale verrà innaugurata il 20 e il 21 novembre da uno spettacolo incentrato su uno dei grandi classici della letteratura italiana contemporanea “La coscienza di Zeno“, riletto però in chiave moderna dal regista Paolo Valerio, a vestire i panni del protagonista sarà invece Alessandro Haber. Il 20 novembre è previsto anche un open day a cura di Gab banco&gusto, a cui è stata affidata la cura del bar del Teatro Era. Dalle 15.30 una decina dei migliori interpreti dell’enogastronomia locale e nazionale propongono la libera degustazione di vini, distillati e prodotti gastronomici di alta qualità, con materie prime certificate. Dalle 20 brindisi alla nuova stagione con un calice offerto dal Teatro Era a tutti gli spettatori presenti e servito dai produttori coinvolti.

A seguire il 6 e 7 dicembre il “Mein Kampf“ di Stefano Massini, , che porta in scena il delirio di Adolf Hitler affinchè la conoscenza impedisca il ripetersi della storia. Il 15 e il 16 febbraio Michele Placido presenta “Pirandello - Trilogia di un visionario“, mentre il 2 e 6 aprile Federico Tiezzi porta in scena “Fedra“ di Jean Racine, attraverso questi spettacoli il Teatro Era diventa uno spazio di dialogo sul presente, in una prospettiva che supera i confini dei generi teatrali.

Il 25 e 26 gennaio Paolo Fresu con “Kind of Miles, il 22 e 23 marzo Marco Paolini con “Darwin, Nevada“ e l’8 e il 9 marzo Lodo Guenzi con “Toccando il vuoto“ di David Greig incrociano innovativi linguaggi della scena, per drammaturgie contemporanee che affrontano temi universali, tra musica, biografia e pensiero scientifico.

Per gli amanti della comicità e della schiettezza da non perdere l’11 e il 12 gennaio Francesco Pannofino in “Chi è io?“ di Angelo Longoni e l’1 e il 2 febbraio Flavio Insinna, Giulia Fiume in “Gente di facili costumi“ di Marino e Manfredi diretti da Luca Manfredi.

I biglietti saranno disponibili in tutti i punti vendita e online a partire dal 18 novembre (da domani per “La Conscienza di Zeno“). Per maggiori informazioni circa la programmazione ed i biglietti è possibile contattare il teatro ai seguenti recapiti:

Tel. 0587.213988

[email protected]

Ilenia Pistolesi