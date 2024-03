Teatro di ricerca e imrovvisazione

I prati dell’oratorio Madonna di Ripaia a Treggiaia come quinta di ricerca e improvvisazione teatrale in natura. Il progetto, culturale a ambientale, realizzato con i contributi dei Comuni di Pontedera e Bientina e della sezione soci Coop della Valdera. è ideato e condotto da Elena Franconi, con l’associazione Il Forasacco. Nei prati dell’oratorio verrà dato vita a un laboratorio con un percorso di cinque incontri formativi settimanali più la performance finale. Il laboratorio è aperto a un numero di 16 partecipanti a partire dai 18 anni e non è richiesta preparazione teatrale. La partecipazione è gratuita. Prenotazione a [email protected].