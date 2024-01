Teatro Al Verdi arriva la coppia De Sio-Haber

SANTA CROCE

Inizia con due grandi nomi del teatro italiano il 2024 del Verdi di Santa Croce: Giuliana De Sio e Alessandro Haber. Mercoledì 17 gennaio saranno i protagonisti de "La signora del martedì" di Massimo Carlotto tratto dal suo omonimo romanzo. Una donna, Alfonsina Malacrida, detta Nanà, da nove anni, ogni martedì, tra le quindici e le sedici, va a comprarsi un’ora d’amore. Nove anni fatti di un martedì dietro l’altro: la signora arriva, saluta, mette il denaro sul comodino, si spoglia, piega ordinatamente i vestiti e s’infila a letto dopo aver verificato la pulizia delle lenzuola. Lui, Bonamente Fanzago, attore porno al tramonto, che nei periodi di magra aveva fatto anche il gigolò, è rimasto con quest’unica cliente: la signora del martedì. Solo che verso il quarto anno di incontri, l’attore si era innamorato della donna mentre all’inizio del settimo era così travolto dai sentimenti che aveva commesso l’errore di dichiararsi. Ma Nanà, forse sorridendo dentro di sé, aveva risposto con decisa fermezza: "Io non potrò mai essere tua. Sono solo un’affezionata cliente che ti paga per fare sesso".

La stagione di prosa del Verdi prosegue giovedì 1 febbraio con Andrea Pennacchi in Arlecchino, diretto da Marco Baliani. Vanessa Scalera, reduce dal grande successo televisivo della serie "Imma Tataranni", martedì 13 febbraio sarà in scena con "La sorella migliore" di Filippo Gili. La settimana successiva, il 20 febbraio, un’altra grande attrice calcherà il palco del Verdi: Lunetta Savino sarà l’intensa protagonista di "La madre di Florian Zeller". Mercoledì 6 marzo un classico di Goldoni "Il giuocatore" con Nicola Rignanese, Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Massimo Grigò, Alvia Reale e Roberto Valerio, che cura anche l’adattamento e la regia dello spettacolo. Drusilla Foer porta in scena "Venere Nemica", un testo ispirato alla favola di Apuleio "Amore e psiche", domenica 17 marzo. Finale di stagione martedì 26 marzo con "Mettici la mano" di Maurizio de Giovanni con Antonio Milo, Adriano Falivene e Elisabetta Mirra. Per informazioni Comune di Santa Croce (0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it), Giallo Mare Minimal Teatro (0571 81629 o [email protected]), teatro Comunale Verdi di Santa Croce (0571 33267).