"Sul mercato una polemica gratuita"

PONTEDERA

Sull’annullamento del mercato settimanale di venerdì 19 aprile, giorni dei Vespa World Days, il vicesindaco Alessandro Puccinelli replica a Confesercenti, che aveva proposto prima di spostare il mercato su viale Italia e poi di far lavorare almeno gli ambulanti di generi alimentari nell’area Panorama.

"Rimango sinceramente stupito dalla presa di posizione di Confesercenti – dice Puccinelli –. Questo evento porterà migliaia di presenze sul territorio, per questo le alternative proposte non sono state considerate percorribili. Sullo spostamento dei 240 banchi su viale Italia la Prefettura ci ha sconsigliato di procedere, vista la mole di visitatori prevista. Fare solo il mercato alimentare non ha avuto approvazione unanime dalle associazioni (con il ‘no’ di Confcommercio, ndr)". Si va quindi verso il recupero della data con un mercato straordinario.

"È veramente un peccato – conclude il vice sindaco di Pontedera – che si voglia fare polemica a ogni costo quando abbiamo svolto incontri con le parti, garantendo dialogo e ascolto. E proprio grazie alla concertazione abbiamo concordato l’organizzazione di un settimo mercato straordinario nel 2024, da svolgersi nella seconda parte dell’anno e sul quale il Comune ha assicurato uno sconto del 25% sul canone, inizialmente ipotizzato al 20. Quindi abbiamo cercato di andare incontro a tutte le richieste degli ambulanti, così come sempre".