Striscione al Liceo Classico di Pontedera: 25 anni fa il saluto dei "maturi"

Una bella sorpresa ieri mattina è comparsa appesa alla cancellata del Liceo Classico Andrea Da Pontedera: uno striscione firmato dalla classe 3A del 1998. Esattamente a 25 anni dalla maturità gli ex alunni hanno lasciato un ricordo e una dedica per chi tra pochi giorni varcherà di nuovo, o per la prima volta, quel cancello. "Qui dove trascorsero le ore più intense che hanno costruito il tempo della nostra maturità". Poche parole, ma ricche di significato che sono state impresse nel lenzuolo che a lungo è rimasto appeso sulla cancellata che separa il liceo dalla strada. Una bella sorpresa che non ha lasciato indifferenti i tanti passanti che hanno scattato foto. E qualcuna di queste è finita anche sui social. Un messaggio che è anche un passaggio di testimone e un in bocca al lupo a tutti i nuovi studenti e studentesse.

La.Ma.