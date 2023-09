Stregati dagli abiti di Chiara Balla: Eletta miglior designer emergente a Pontedera

PONTEDERA

La sua collezione Burrnesh, ispirata alle donne dei Balcani che si vestivano e si comportavano da uomo e come tali venivano riconosciute dalla società, ha stregato la giuria e la studentessa Chiara Balla dell’Istituto Modartech diventa la miglior designer emergente d’Italia. Il riconoscimento è arrivato a seguito della vittoria della Milano Moda Graduate 2023, appuntamento dedicato ai migliori talenti delle scuole di moda. la giovane designer 22enne ha sfilato durante la Fashion Week. Originaria di Capannoli la studentessa del corso in Fashion Design della Scuola di Alta formazione di Pontedera è stata premiata da una giuria internazionale. Ad ispirare Chiara, come detto, le Burrnesh, donne che vivevano all’interno di società profondamente patriarcali, dove non era accettato vivere senza la presenza di un uomo. In mancanza di una figura maschile erano loro a dover rinnegare la loro identità per acquisire quella del sesso opposto. Diventare una Burrnesh significava sottoporsi a una cerimonia di transizione, durante la quale avveniva il taglio dei capelli e l’adozione di abiti maschili. Da qui nasce quindi una collezione a metà strada tra tradizione e innovazione, realizzata con tessuti di origine italiana e panno del Casentino, dove vengono messi in risalto piccoli dettagli come stampe e ricami fatti a mano, frutto di ricerca e sperimentazione.