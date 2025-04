Strada lastricata di buche, spunta la petizione on line. Oltre 140 firme in 24 ore

Pontedera, 22 aprile 2025 – Dopo il nostro reportage tra le buche di via di Lavaiano, nei territori comunali di Pontedera e Casciana Terme Lari e le due rispettive frazioni di Gello e Lavaiano, è nata una petizione che in poco meno di 24 ore ha ottenuto più di 140 firme, e il numero cresce di minuto in minuto. “L’indifferenza rende normali cose che non lo sono affatto” recita la raccolta organizzata sulla piattaforma online Change.org. “Per molti di noi – scrive il promotore della raccolta firme – guidare su Via di Lavaiano è diventato un viaggio pericoloso. Con la strada piena di buche profonde, alcuni automobilisti hanno subito danni ai veicoli tentando di zigzagare attraverso ciò che definirei un campo minato, mentre altri hanno rischiato incidenti cercando di evitarle. Questa situazione mette a rischio la nostra sicurezza e quella dei veicoli che arrivano in senso opposto. Le strade mal mantenute possono contribuire in gran percentuale agli incidenti stradali, via di Lavaiano è un esempio di questa casistica, con la sua scarsa manutenzione evidente”. Soltanto pochi giorni fa abbiamo percorso quella strada che dall’incrocio con via di Gello arriva sul cavalcavia della superstrada FiPiLi per arrivare nel centro di Lavaiano. L’asfalto della strada è quasi interamente ammalorato, soprattutto al centro della carreggiata tra le due corsie. Spicca però tra le buche più profonde quella situata a metà del tragitto. In questo punto è addirittura visibile la rete elettrosaldata in ferro usata per la pavimentazione stradale, un foro nell’asfalto che crea un dislivello di oltre 4 centimetri. Questo non soltanto compromette l’integrità della strada stessa, ma costituisce un pericolo per autisti, ciclisti e motociclisti, soprattutto durante le forti piogge che occultano la buca alla vista?

“Per ottenere davvero l’attenzione di chi può risolvere il problema – recita il messaggio per invogliare a prendere parte all’iniziativa popolare – serve un numero di firme molto più alto. Solo così potremo rompere quella coltre di indifferenza dietro cui, fino ad oggi, si sono nascosti coloro che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza delle nostre strade. Rivolgiamo quindi la nostra richiesta alla municipalità: che sia asfaltata via di Lavaiano, iniziando dal semaforo che collega la zona industriale di Gello e conduce al cavalcavia sulla superstrada FiPiLi. Non possiamo permettere che questi problemi di infrastrutture mettano a rischio la sicurezza dei nostri cittadini. Firmate la petizione. Utilizziamo la nostra voce per chiedere strade più sicure”. Change.org è il sito grazie al quale gli utenti possono promuovere raccolte firme affinché la propria voce possa arrivare velocemente alle autorità, in questo caso, locali.