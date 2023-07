Incidente mortale in FiPiLi, auto contro camion fermo: chi era la vittima

Pontedera, 1 luglio 2023 – Uno schianto terribile. Il suv bianco si è infilato dritto nella parte posteriore di un autoarticolato telonato fermo in una piazzola della superstrada Firenze Pisa Livorno tra le uscite di Pontedera e Ponsacco. L’asse posteriore del camion ha aperto la parte anteriore del suv come fosse una scatoletta di latta. Per il conducente dell’auto non c’è stato niente da fare. E’ morto sul colpo. La vittima è un sessantunenne di Cavriglia, in provincia di Arezzo. Si chiamava Stefano Becattini e aveva 71 anni.

L’incidente è successo ieri pomeriggio poco prima delle 19 nel tratto di FiPiLi tra le uscite di Pontedera e Ponsacco in direzione Pisa. Sulle cause del tremendo fuori strada sta indagando la polizia stradale di Pisa che è intervenuta per effettuare i rilievi. Non viene esclusa alcuna ipotesi. Dalla distrazione al malore fino a un guasto meccanico che potrebbe aver mandato improvvisamente in avaria la macchina. Sta di fatto che l’impatto è stato devastante. Pare che sul selciato della FiPiLi non vi siano segni di frenata.

O, comunque, non particolarmente evidenti da far pensare a un estremo tentativo di arrestare il veicolo prima dello scontro. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo del suv e per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno disincastrato l’automobile da sotto il retro del camion e poi hanno dovuto aprire la carrozzeria. La richiesta di intervento alla centrale unica dell’emergenza-urgenza 112 è arrivata intorno alle 18,45. Pochi minuti dopo sono stati attivati i mezzi di soccorso del 118.

In FiPiLi sono state inviate l’ambulanza e l’automedica. Ma per i soccorritori non c’è stato niente da fare. Il dottore ha potuto solo constatare il decesso del settantunenne aretino. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rimosso in tarda serata, dopo l’autorizzazione del magistrato di turno in Procura a Pisa. La salma è stata trasferita alla medicina legale di Pisa per essere sottoposta all’autopsia che dovrà anche far luce sulla possibilità che l’uomo, prima dell’impatto mortale, possa essere stato colpito da un malore.

La FiPiLi è stata chiusa al traffico con uscita obbligatoria a Pontedera. La chiusura si è resa necessaria per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso e agli agenti della polizia stradale di Pisa di effettuare i rilievi. Si sono formate code chilometriche fin quasi allo svincolo di Montopoli. Il traffico è andato in tilt anche nelle strade urbane intorno a Pontedera. Con l’estate, infatti, la superstrada in direzione mare il venerdì sera si trasforma in un serpentone ininterrotto di veicoli diretti verso il mare per il fine settimana. La carreggiata in direzione mare è stata riaperta solo dopo le 22.