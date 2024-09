Squadra Polizia Locale al Rally di Casciana

BIENTINA - BUTI

"Corri in sicurezza e non sulla strada di tutti i giorni". Queso lo scopo, il messaggio, relativo alla partecipazione dell’equipaggio della Polizia Locale Valdera Nord – composto dal pilota, ispettore Andrea Trovarelli e dalla capilota ispettrice Sabrina Mattiello – al 42° Rally di Casciana Terme (8 settembre) che anche quest’anno partirà da Pontedera. "Da sempre questa Polizia Locale si occupa di sicurezza stradale, in particolar modo con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado – spiega il comandante Trovarelli – Per questo motivo la Polizia Locale del comando territoriale Valdera Nord Buti e Bientina coglie l’occasione del Rally di Casciana Terme per partecipare alla suddetta manifestazione con un’auto da corsa che veste i colori della Polizia Locale dell’Unione Valdera. Ritengo che il questo rally sia un ottimo canale per avvicinare la pubblica amministrazione ai giovani e alle migliaia di appassionati e per trasmettere loro il messaggio di correre in sicurezza e non sulla strada di tutti i giorni.

"La partecipazione all’evento non comporterà alcun onere per la pubblica amministrazione in quanto le spese saranno a totale carico dell’equipaggio partecipante e con il contributo di alcune aziende locali che credono in questa iniziativa – conclude Trovarelli – Si tratta della carrozzeria Tiglio, Di Gusto, Elettro T.A. GB Autoricambi, Giancarlo Pneumatici, Infisso In, SEEA, Squadra Corse Città di Pisa, Trinci torrefazione". L’equipaggio Trovarelli-Mattiello ha partecipato anche all’edizione quarantuno del Rally di Casciana Terme conquistando un eccellente ed inaspettato secondo posto nella classe di appartenenza. L’equipaggio in questi giorni sta mettendo a punto la preparazione.

g.n.