Spray urticante sul bus, Cna e Consorzio mobilità chiedono più sicurezza

Pontedera, 11 gennaio 2025 – “Maggiore sicurezza sulle corse dei bus navetta di Pontedera”. A chiederla sono Consorzio toscano mobilità e Cna Pisa dopo il gravissimo episodio accaduto la sera dell’8 gennaio quando ignoti hanno spruzzato spray al peperoncino sul volto di un bambino asmatico che era seduto a bordo di un pullman della linea Navetta A che collega il Cineplex a piazza Gronchi. Il servizio di navetta a Pontedera è gestito dl Consorzio toscano mobilità che, insieme a Cna, ritiene “prioritario tutelare utenti e lavoratori” e chiede “maggior sicurezza sulle corse”.

“Episodi del genere, peraltro reiterati nel tempo, non devono più accadere – le parole di Riccardo Bolelli, presidente nazionale, regionale e provinciale Ncc Bus Cna Pisa e presidente del Consorzio toscano mobilità – Chiediamo maggiori controlli delle forze preposte non solo per i passeggeri degli autobus ma anche per autisti e conducenti che, ogni giorno, devono fare i conti con una situazione ormai fuori controllo”.

“Abbiamo immediatamente fatto un esposto e chiesto un incontro in presenza al Comune di Pontedera, alla Polizia Locale della Valdera e ad Autolinee Toscane – conclude Bolelli – per sollecitare controlli puntuali a tutela della sicurezza di lavoratori e utenti affinché episodi del genere non si ripetano mai più”. Nella nota il Ctm parla di “momenti di panico e paura poco dopo le 19 di mercoledì sera quando ignoti hanno spruzzato spray al peperoncino sul bus mentre a bordo vi erano alcuni passeggeri”. “Tra questi ad esser colpito direttamente sul volto un bambino asmatico, a bordo con la madre, che ha riportato problemi respiratori – ancora la nota – Per l’accaduto è dovuto ricorrere ai soccorsi e alle cure del pronto soccorso e, per fortuna, al momento non è in condizioni di pericolo”. Il Consorzio Toscano Mobilità ha 12 soci, è di diretta emanazione di Cna Pisa, “è subconcessionario di Autolinee Toscane ed effettua questo servizio da aprile 2024 in modalità esclusivamente gratuita per sostenere i soggetti più vulnerabili”.

“Svolgiamo questo servizio appositamente per la fascia di popolazione che più necessita di spostamenti – spiega Bolelli del Consorzio Toscano Mobilità – Per conto di Autolinee Toscane effettuiamo le corse in modalità gratuita per persone anziane, adolescenti e persone portatrici di disabilità. Da ormai alcuni mesi si verificano episodi di aggressioni e atti vandalici che mettono a serio repentaglio la sicurezza dei nostri autisti e autiste che, in orario notturno, si trovano a fronteggiare situazioni di pericolosità. Nello specifico è stato proprio il nostro autista a mantenere la calma e ad allertare i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine”.