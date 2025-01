Spray al peperoncino spruzzato sulla navetta, bimbo finisce in ospedale

Pontedera, 10 gennaio 2025 – Paura su un pullman che effettua il servizio di navetta gratuita tra il piazzale del Mercato e il Cineplex e il centro cittadino. Poco dopo le 19 di mercoledì ignoti hanno spruzzato spray al peperoncino sul bus mentre c’erano altri passeggeri a bordo e pochi istanti prima che il servizio di trasporto locale ripartisse per il centro città. Poi la fuga. Sul pullman c’era un bambino con la mamma. Il ragazzino, asmatico, ha iniziato a sentirsi male, accusando problemi respiratori. Momenti di concitazione e paura. L’autista ha mantenuto il sangue freddo e ha allertato i soccorritori del 118 tramite il numero unico di emergenza urgenza regionale 112. Lo stesso ha fatto la madre che, conoscendo la patologia del figlio, ha saputo muoversi al meglio. Anche se l’attacco d’asma non era stato provocato come altre volte da agenti esterni già noti alla donna, ma da spray urticante. Per questo fino all’arrivo dell’ambulanza della Misericordia la donna e l’autista, insieme agli altri passeggeri e, ovviamente, al bambino, hanno vissuto veri e propri momenti di paura.

All’arrivo dell’ambulanza il bimbo è stato preso in consegna dal personale sanitario e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono gravi. Oltre al 118 sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Pontedera che hanno avviato le indagini per cercare di identificare l’autore o gli autori dell’atto vandalico.

Il servizio di trasporto con navetta gratuita tra due zone periferiche della città e il centro viene effettuato da una società in subappalto all’azienda Toscana Trasporti. Il pullman dove l’altra sera è stato spruzzato lo spray al peperoncino è quello in servizio sulla linea che dal parcheggio di piazza del Mercato e Cineplex porta in centro. In quella zona, da tempo, imperversa un gruppetto di adolescenti particolarmente agitato e responsabile più volte di atti vandalici e aggressioni. Non è escluso che chi ha spruzzato lo spray urticante faccia parte della stessa banda di ragazzini terribili.

La polizia locale sta effettuando le indagini cercando gli autori del gesto, sia tramite le registrazioni effettuate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, sia tramite le testimonianze di persone informate sui fatti. Ieri mattina l’autista del bus ha sporto denuncia al comando. con molta probabilità anche la famiglia del bambino si rivolgerà alle forze dell’ordine. Tramite le telecamere della zona la polizia locale nei mesi scorsi è riuscita a risalire all’autore dell’aggressione a un coetaneo – entrambi minorenni – sfigurato con un tirapugni.