Baby gang aggredisce turista sulla tramvia . I giovani spruzzano spray al peperoncino

Sono saliti sulla tramvia partita da Villa Costanza. Hanno da subito preso di mira una famiglia di turisti asiatici, composta da moglie, marito e la madre di quest’ultima. Tutti e tre si sono concentrati sull’uomo: prima si sono impossessati di una sua collanina d’oro e o poi hanno tentato di strappargliene anche una seconda. Lui però si è ribellato, anche per tentare di mettere fine a una situazione che stava turbando non poco l’anziana suocera. E come risposta, i giovanissimi della baby gang, tutti di origine nord africana, gli hanno spruzzato sul viso – e nell’intero vagone – del peperoncino spray. È successo intorno alle dieci di giovedì, mentre sul convoglio erano presenti una trentina di passeggeri, che si sono visti invadere le vie respiratorio da una nube di particelle urticanti.

I tre giovanissimi hanno scaricato la bomboletta prima addosso al malcapitato turista e poi nell’intero vagone. Quello ad avere la peggio è stato chiaramente l’uomo, che ha mostrato da subito un rigonfiamento preoccupante degli occhi e l’arrossamento di viso e narici. I passeggeri hanno dovuto invece tapparsi la bocca e il naso con magliette e sciarpe, per evitare di finire ’strozzati’ da quella nube tossica. "Mi si è chiusa la gola e mi bruciavano gli occhi, non riuscivo a smettere di tossire", racconta un’anziana presente sul convoglio.

Arrivati alla terza fermata della linea, la baby gang si è data alla fuga, facendo perdere le proprie tracce in poco tempo. A soccorrere il turista asiatico è stato invece un altro turista, di origini americane, che ha accompagnato la famiglia a fare denuncia alle forze dell’ordine più vicine.

"Abbiamo poi tentato di segnalare quanto successo all’autista del tramvia – racconta ancora la signora –, ma lui ha ignorato i nostri colpi al vetro, proseguendo la corsa come se nulla fosse successo". La signora ha dovuto ricorrere alle cure in ospedale, mentre per rintracciare i tre le forze dell’ordine potranno far affidamento sulle telecamere presenti nella zona della fermata e alla stazione di Villa Costanza.

Pie.Meca.