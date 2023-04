"Spid in tour", incontri per aiutare gli utenti

CASTELFRANCO

"Spid in tour" è l’iniziativa che il Comune promuove per insegnare a tutti – in particolare a chi ha meno confidenza con computer, app e servizi digitali – a "utilizzare la rete e i suoi contenuti"". Si parte giovedì 13 aprile (alle 16) con l’incontro su 18APP che si terrà nella sala della Mediateca (in piazza XX Settembre). L’appuntamento è rivolto ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2004, destinatari del bonus cultura. Durante l’incontro verranno fornite informazioni su come funziona il sito 18app. Inoltre, i neo-maggiorenni avranno la possibilità di creare l’identità digitale, indispensabile per poter accedere al bonus. Altri incontri sabato 15 (Mediateca) e 22 aprile (Biblioteca di Orentano), entrambi alle 9, con due incontri dedicati alla scuola e indirizzati ai genitori per imparare a utilizzare il sito Argo e l’app Didup. Sabato 29 aprile alle 9 (Mediateca) incontro su come creare una casella mail e il 6 maggio, sempre alle 9 in Mediateca, incontro dedicato ai servizi sanitari. Per partecipare prenotare allo 0571 487205.