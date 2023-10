Spettacolo di danza per la raccolta fondi

Uno spettacolo di danza, un evento benefit che si terrà al teatro Persio Flacco di Volterra per dare manforte al lavoro di aiuto svolto dell’associazione di volontariato Non più sola , gruppo che da anni sostiene le donne affette da tumore al seno. L’evento di beneficenza, dal titolo Dance for women’, è in programma domenica 15 ottobre alle 17.30 al Persio Flacco. Lo spettacolo di danza ha le coreografie dirette da Alberto Canestro, Rossella Cambi, Benedetta Betti e Nicola Giannellini. Partecipano allo spettacolo di beneficenza gli allievi della scuola Volterra Danza. Il ricavato della serata sarà donato interamente all’associazione Non più sola e servirà ad acquistare caschi refrigeranti per pazienti in chemioterapia a Pontedera e Volterra.