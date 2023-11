Spettacolo con la Beni per sostenere Frida

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sabato alle 21.30 all’auditorium Crédit Agricole Katia Beni e Benedetta Giuntini andranno in scena con "Facciamo Baccano!" (ingresso libero con donazione minima di 5 euro). Le due attrici saranno accompagnate da Emiliano Benassai al pianoforte. Il ricavato verrà devoluto all’associazione Frida - donne che sostengono le donne - che è una realtà di promozione sociale nata nel 2008 nel comune di San Miniato con l’obiettivo di far emergere, prevenire e contrastare la violenza contro le donne. "Facciamo baccano!" si collega allo slogan "Facciamo rumore" nato a seguito del femminicidio di Giulia Cecchettin da parte dell’ex fidanzato. Un’iniziativa nata per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne, una piaga da combattere collettivamente e proprio in questo senso va la scelta di contribuire alle attività di Frida. L’invito di Fondazione San Miniato Promozione è quello di partecipare massicciamente.