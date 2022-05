Spettacoli, tanta musica e cibo L’11 giugno sarà "Notte Nera"

"Ci saranno concerti, musica, intrattenimenti, danza aerea ed è assicurata la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo conosciuti a livello nazionale", spiega Samuele Senesi, consigliere del direttivo Confcommercio San Miniato e direttore artistico della Notte Nera. Torna l’evento dedicato al tartufo estate, fermo dal 2019 a causa della pandemia. C’è la data: l’11 giugno. San Miniato è pronta per la prima edizione post Covid edizione organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa. "Nonostante tutte le difficoltà e le incertezze causate dalla pandemia che hanno comportato qualche ritardo sui tempi dell’organizzazione siamo felici di tornare a vivere la magia della Notte Nera – afferma il presidente Confcommercio San Miniato Giovanni Mori. Un evento che nelle ultime edizioni ha registrato presenze incredibili, arrivando ad accogliere fino a 10mila persone". "Non potevamo permetterci di fare ancora a meno di questa straordinaria manifestazione che caratterizza San Miniato e che ha contribuito a renderla un polo di attrazione enogastronomico a livello regionale e nazionale, e che ha portato tante attività di ristorazione a investire sul territorio, anche in virtù del lavoro di promozione fatto negli anni", chiosa il referente territoriale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.