Spazi interdetti in via Rondoni

Alla scuola media stabale del capoluogo di San Miniato sono indispensabili lavori di messa in sicurezza. Il dirigente dell’sitituto Comprensivo Sacchetti ha infatti comunicato alle famiglie che a causa del pericolo per il rischio di caduta oggetti dalla falda sud del tetto dell’edificio della scuola secondaria di via Rondoni, è interdetta ad alunni e personale scolastico la porzione del

giardino prospiciente l’edificio dalle scale antincendio al muro perimetrale

lato est, nonché la zona della corte interna, dalle scale antincendio al muro della scuola. Le due aree – viene spiegato – sono state opportunamente recintate quale misura di sicurezza necessaria.

Tale misura resterà in vigore fintanto che non saranno fatti i lavori. "Abbiamo già visionato il problema – dice il sindaco-. Ma per intervenire serve un ponteggio e sarà necessario del tempo".