Solidarietà all’orfanotrofio di Betlemme

Dalla diocesi di San Miniato la solidarietà ad una terra che deve ancora fare i conti con la guerra. E’ stata disposta una colletta diocesana in sostegno dell’orfanotrofio "Niño de Dios" di Betlemme: si tratta di una realtà che si mantiere con gli aiuti, che non riceve soldi dalla Stato e non ha entrate fisse dalla rette. E’ un’opera di misericordia che continua grazie ai volontari e alla generosità che arriva da ogni angolo del mondo. Le offerte, spiega l’avviso, possono essere mandate tramite la Caritas di San Miniato attraverso versamenti sul seguente Iban: IT75Y0623071150000046489221. In questi giorni c’è anche una mostra fotografica dedicata a Betlemme che approderà a Santa Croce sull’Arno il 9 e 10 dicembre, poi a Lari dal 9 dicembre al 7 gennaio e Ponsacco dal 23 dicembre al 6 gennaio.