Solidarietà Al Lotti arrivano le befane e non solo

PONTEDERA Anche nei giorni dell’Epifania sono continuate le manifestazioni di affetto e le donazioni al reparto di pediatria dell’ospedale Lotti di Pontedera, che hanno portato sorrisi e un po’ di serenità ai piccoli pazienti grazie alla generosità e all’impegno delle associazioni e delle realtà locali. Nel cuore della festività della Befana, domenica 5 gennaio scorso, i bambini del "Lotti" hanno ricevuto la visita dei Vigili del fuoco di Pisa, dei Vigili del fuoco volontari di Pontedera e Ponsacco e della Befana dei Vigili del fuoco di Cascina. Accompagnata dal clown dottore Rufus, la Befana, con tanto di elmetto rosso, ha consegnato le tradizionali calze ai bambini in reparto e a quelli presenti nel pronto soccorso pediatrico. Un momento di gioia che ha scaldato i cuori di tutti, tra sorrisi e piccoli regali. Il giorno successivo, lunedì 6 gennaio, un altro gesto di solidarietà ha avuto luogo con la visita dell’associazione Idee in cammino di Bientina, che ha consegnato tre ceste piene di caramelle, giochi e libri destinati anche alla ludoteca. Il 6 gennaio anche i volontari della Misericordia di Bientina, insieme al vice governatore Lorenzo Bottoni e alla simpaticissima Befana, hanno voluto celebrare l’Epifania con un’iniziativa per la pediatria, regalando momenti di gioia e dolcezza all’insegna della solidarietà e della tradizione. E’ stata poi la volta dell’associazione di volontariato 08 Lari ODV, che ha consegnato ulteriori doni, tra cui calze, colori e dolcetti ai piccoli pazienti. Infine un grazie ai dipendenti della Cassa di risparmio di Volterra Spa, filiali di Pontedera e Pisa, che hanno donato materiali utili per migliorare l’ambiente di lavoro della pediatria. Ilenia Pistolesi