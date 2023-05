Social network e cyberbullismo, gli studenti incontrano la polizia

Gli studenti della uinta elemntare della scuola "Saffi" di Pontedera hanni incontrato la Polizia sdi Stato. In cattedr gli agenti del Commissariato di Pontedera – guidato dal dirigente Luigi Fezza – che hanno mostrato agli alcunni alcuni video sull’attività della polizia in generale e video sui comportamenti corretti da tenersi su strada e alla guida di biciclette. Sono stati affrontati anche gli argomenti dell’uso corretto dei social network e del bullismo - cyberbullismo e, nel piazzale interno della scuola, è stato allestito uno stand della polizia scientifica dove è stato simulato un intervento in una scena del crimine ed è stata mostrata la nuova autovettura Alfa Giulia specializzata nel controllo del territorio.