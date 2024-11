Cade nei boschi durante la battuta di caccia, soccorso con Pegaso

Monteverdi Marittimo (Pisa), 20 novembre 2024 – Durante la battuta di caccia cade rovinosamente rimanendo ferito. È successo in tarda mattinata nei boschi del comune di Monteverdi Marittimo.

Lanciato l’allarme ai soccorritori, sul posto sono intervenuti il prima possibile i vigili del fuoco. Non facili le operazioni di soccorso in quanto l’uomo era caduto in una zona impervia. Prestato il primo soccorso, l’uomo è stato immobilizzato e portato in una zona sicura.

Intervenuto l’elisoccorso Pegaso, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena.