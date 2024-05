Cade in zona impervia. Salvato ciclista 39enne

Brutta disavventura ieri mattina per un ciclista di 39 anni. L’uomo è infatti caduto con la sua bici in una zona impervia del Montalbano, in località Faltognano, nel comune di Vinci. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30. Lanciato l’allarme sono stati immediatamente attivati i soccorsi. Sul posto è intervenuta la Misericordia, ma per il recupero del ciclista è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Empoli e del Soccorso alpino e speleologico toscano. Il 39enne è stato poi trasportato in codice giallo al San Giuseppe di Empoli.