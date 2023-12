"Sindaca Del Grande rifiuta la discussione"

"Dopo la tempesta del 2 novembre che ha causato avvenimenti di eccezionale gravità, costringendo diverse famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni, la sindaca nel consiglio del 28 novembre si è rifiutata di discutere in consiglio della questione, adducendo motivazioni formali e regolamentari che nulla hanno a che vedere con la situazione di emergenza". A dirlo è Elisa Eugeni di Sinistra Plurale e consigliera comunale di Fare Insieme.

"Si è limitata, la sindaca, ad elencare alcuni dati nelle comunicazioni, sottraendo di fatto l’argomento alla discussione democratica – ancora Eugeni – Seppure la nostra interrogazione sull’argomento sia stata presentata con un lieve ritardo rispetto ai tempi previsti, è anche vero che la gravità della situazione e la presenza in Comune di alcune famiglie interessate, avrebbero dovuto far sì che l’amministrazione si sentisse in dovere di parlare con loro e di dare delle risposte alle loro e nostre domande".