Silvia Stefanini guida la filarmonica

Si tingono per la prima volta di rosa i vertici della filarmonica di Pomarance che vanta una storia ultra centenaria. Il consiglio della Giacomo Puccini Pomarance APS, riunitosi venerdì nei giorni scorsi, ha nominato all’unanimità la nuova presidente; si tratta della consigliera Silvia Stefanini, già vicepresidente dell’associazione. Stefanini, giovane pomarancina, attiva nel volontariato, saxofonista della banda da quasi 20 anni, è la prima donna, in 177 anni di storia della Filarmonica, ad essere nominata alla guida dell’associazione. In passato aveva ricoperto anche il ruolo di segretaria.