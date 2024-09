Sicurezza, sfida in consiglio. Bocciate le mozioni di FdI: "Azioni già programmate"

Nel Consiglio comunale fiume di mercoledì scorso, finito a tarda sera, hanno fatto discutere sui banchi di Palazzo Stefanelli le due mozioni sulla sicurezza, entrambe bocciate dalla maggioranza, una a riguardo della città di Pontedera e l’altra riguardante la sicurezza nei poli sanitari, presentate da FdI.

La maggioranza ha motivato così la propria scelta. "Il Consiglio comunale ha riprodotto, purtroppo, il solito canovaccio di una campagna elettorale che sarebbe finita da mesi, rimarcando la differenza tra i gruppi consiliari di maggioranza, che cercano di entrare nel merito di tematiche fondamentali e di grande interesse per tutti i cittadini, e Fratelli d’Italia, che invece cavalca, per beceri fini propagandistici, umori e timori dei cittadini". "I gruppi di maggioranza – spiegano – hanno votato contro, o emendato i testi proposti, guardando le criticità trattate negli occhi, per quello che sono, per come affrontarle e risolverle davvero. Per questo abbiamo votato contro una mozione che chiedeva alla Regione cose e azioni che aveva già fatto o programmato di fare per contenere il fenomeno delle intollerabili aggressioni al personale sanitario, come la richiesta di istituire un osservatorio, già esistente dal 2018, o di stanziare nuovi fondi per la sicurezza, quando la Regione Toscana, ha già stanziato 2,1 milioni di euro per il biennio 2024-2025, per incrementare negli ospedali toscani gli impianti di videosorveglianza e prevedere in ben 35 strutture sanitarie nuovi presidi armati. Il tutto, differentemente da quanto fa il Governo Meloni, che continua a tagliare fondi alla sanità". E sulla richiesta di provvedimenti per la sicurezza in città. "Non abbiamo votato a favore di una ennesima mozione che, mal celando l’obiettivo di occuparsi della sicurezza in città, proponeva azioni che l’amministrazione già sta facendo e programmato di fare, ribadendo concetti inutili e demagogici come l’idea che i sindaci siano sceriffi". È stata invece approvata dalla maggioranza la mozione che mira a sollecitare il riconoscimento dei diritti di cittadinanza a chi in Italia ci vive, studia e lavora da tempo (lo Ius Scholae). "Sul punto – dice la maggioranza – esprimiamo soddisfazione anche per il voto favorevole giunto dal gruppo di opposizione di Pontedera a Sinistra". Pontedera a Sinistra, rappresentata da Denise Ciampi, che esprime soddisfazione per la mozione presentata e approvata sulla "totale contrarietà a qualsiasi ipotesi di quotazione in borsa della società che gestisce il servizio idrico e al progetto di multiutility Toscana, nonché a qualsiasi ipotesi di accorpamento di Acque Spa nella multiutility in fase di costruzione per la ripubblicizzazione del servizio idrico.