Sicurezza Altre telecamere in arrivo

PONTEDERA

Nuovi occhi elettronici stanno per arrivare in città. Il Comune ha dato l’ok al progetto di videosorveglianza da 35.800 euro, di cui 25.000 euro che arrivano dalla Regione, per l’installazione di altri tre apparecchi in città. In particolare le tre postazioni di videosorveglianza saranno realizzate in tre punti chiave di Pontedera. In piazza del mercato verranno collocate due videocamere, vicino alla postazione della Polizia Municipale presente sulla piazza, vicino al semaforo. Altre due telecamera sarà installata alla rotonda del Villaggio all’intersezione tra la Tosco Romagnola e via Pisana. Inoltre un altro sito di controllo è previsto attorno alla zona industriale di Gello con due telecamere, una di lettura targhe e una panoramica di contesto, lungo via Maremmana, una all’incrocio con via di Gello Est e l’altra dietro al Centro Freschi. Ma è prevista anche la predisposizione di nuove telecamere anche in via dell’Industria e via Toscana. Tutte le nuove telecamere che verranno installate saranno collegate tramite apparati radio eo fibra ottica alla rete del Comune di Pontedera presente sul territorio e tramite questo collegamento le telecamere saranno gestite dal sistema centralizzato già presente presso la sede della Polizia Locale, oltre alla possibilità di visione delle telecamere ed estrazione di registrazione possibili attraverso due postazioni installate nelle centrali operative dei Carabinieri e della Polizia di Stato di Pontedera.

l.b.